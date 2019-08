TMW - Vibonese, sondaggi per Marcandella ed Emmausso

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Ultimi sondaggi per la Vibonese, che sta cercando gli ultimi tasselli per completare la rosa. Secondo quanto raccolto da TMW, il club rossoblù è sulle tracce di Davide Marcandella, attualmente al Padova, ma anche per l'attacco si stanno facendo valutazioni: il profilo che i calabresi stanno monitorando è quello di Michele Emmausso, ora svincolato.