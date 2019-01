TMW - Vibonese, Taurino e Malberti piacciono in B. Due campane su Tito

© foto di Giuseppe Scialla

I gioielli della Vibonese fanno gola, tra Serie B e alta Serie C. L'ottima prima parte di stagione della squadra calabrese, infatti, accende i riflettori del mercato su alcuni dei migliori elementi a disposizione di mister Orlandi, nella rosa costruita dalla dirigenza ipponica. Su tutti, spicca inevitabilmente Leonardo Taurino, 6 gol fin qui in campionato: per lui, ma anche per il gioiellino difensivo Andrea Malberti, classe '98, si registrano sirene dalla Serie B. Di Finizio, nel mirino del Catania, abbiamo già parlato (qui), mentre in Campania è il terzino sinistro, Fabio Tito, a riscuotere gradimenti: lo seguono Casertana e Juve Stabia. Il giovane Michele Carrozza, classe '99, potrebbe invece andare al Racing Aprilia.

Non si fermano qui le voci di mercato perché Jacopo Scaccabarozzi piace ad Alessandria e Renate in Lega Pro, mentre sulla punta Manuel De Carolis si registrano interessamenti dalla D dove viene seguito da Nocerina, Torres, Castrovillari, Castelfidardo e Adriese.