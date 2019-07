© foto di Federico Gaetano

Grande colpo di mercato per il Vicenza. I biancorossi si sono assicurati le prestazioni di Alessandro Marotta (33), esperto centravanti in passato protagonista in piazze prestigiose come Benevento, Siena e Catania. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione il bomber è già in viaggio per il Veneto e si aggregherà in serata al resto del gruppo nel ritiro di Asiago. L'ex Siena firmerà un contratto biennale nella giornata di lunedi.