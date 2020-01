Fonte: Luca Bargellini

La Salernitana fino all'ultimo ci ha provato, ma l'ha spuntata il Vicenza: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, Francesco Di Mariano sarà un nuovo giocatore biancorosso. L'attaccante del Venezia approda alla corte di patron Rosso in prestito con obbligo di riscatto, ma in ballo ci sono due anni e mezzo di contratto: trattativa in chiusura.