TMW - Vicenza, per la panchina c'è Colella

© foto di Stefano Sartore

Il Vicenza, dopo il fallimento dello scorso gennaio, è ufficialmente di Renzo Rosso. Il noto imprenditore, proprietario della Diesel, potrà ora procedere con la fusione con il Bassano, di cui è stato presidente per ben 22 anni. Per il nuovo corso dei veneti, secondo le indiscrezioni raccolte, sulla panchina dei biancorossi sarebbe in pole Giovanni Colella, già alla guida del Bassano Virtus nella stagione appena terminata. Seguiranno sviluppi.