TMW - Virtus Entella, chiesto alla Lega Pro il rinvio delle gare

Sono ore frenetiche in casa Entella per capire quali saranno le novità in arrivo dopo la sentenza del CONI che di fatto ha riportato i Diavoli Neri ad un passo dalla Serie B. A tal proposito secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club ligure avrebbe inoltrato richiesta alla Lega Pro per il rinvio delle gare in calendario per i prossimi giorni.

Ricordiamo che la Virtus Entella ha già disputato la prima giornata di Serie C vincendo in rimonta sul campo del Gozzano.