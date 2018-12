TMW - Virtus Entella, contatti per Mancosu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Virtus Entella a lavoro per gennaio. Contatti per l’attaccante del Montreal Impact, Matteo Mancosu, che andrà in scadenza con il club di Saputo il 31 dicembre. Boscaglia conosce e apprezza il calciatore dai tempi di Trapani. E i due, nella prossima sessione di mercato, potrebbero ritrovarsi...