TMW - Virtus Francavilla, in arrivo la firma dell'attaccante Cianci

Fonte: Ivan Cardia

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Virtus Francavilla a breve farà firmare il primo contratto da professionista al giovane Giuseppe Cianci, attaccante classe 2000. Il giocatore in questa stagione si è messo in luce con la maglia del Casarano in Serie D con cui ha vinto campionato, Coppa Italia regionale e Coppa Italia nazionale, attirando nuovamente l’attenzione del ds Fernandez che già lo aveva avuto al Cerignola due stagioni fa. Ora le strade dei due si incroceranno nuovamente a Francavilla con il giovane Cianci pronto a muovere i primi passi fra i professionisti.