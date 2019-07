TMW - Virtus Verona, biennale per il classe 1997 Gasperi

Fonte: Tommaso Maschio

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Colpo in arrivo per la Virtus Verona. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club veneto nelle ultime ore ha chiuso, superando la concorrenza del Rimini, per Matteo Gasperi, centrocampista classe 1997. Per il giocatore pronto accordo biennale. L'operazione è stata condotta dall'agente Emanuele Benvenuti.