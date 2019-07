Dopo un’ottima stagione in Serie D, 34 presenze con 5 gol e un assist, con la maglia del San Marino il centrocampista Matteo Gasperi, classe ‘97, è pronto al grande salto fra i professionisti (dove ha militato in passato con Fermana e Alma Juventus Fano). Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in giocatore scuola Cesena sarebbe conteso da due club del Girone B come Virtus Verona e Rimini.