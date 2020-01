Fonte: Luca Bargellini

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

L’ottima prima parte di stagione con la maglia della Vis Pesaro ha acceso i riflettori sul trequartista Davide Voltan che in questi ultimi giorni di mercato potrebbe cambiare casacca e salire in Serie B. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione per il classe ‘95 sarebbe infatti in corso un testa a testa fra Pordenone e Perugia. Il giocatore piace però anche in Serie C dove è nel mirino di Modena e Reggiana.