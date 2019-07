Aria di cambiamento alla Viterbese. Tito Corsi e l’ex Reggiana Lancini sono segnalati in sede, sarebbero loro i garanti dell’imprenditore Arturo Romano che vuole rilevare il club da Camilli. Corsi e Lancini sono a lavoro, si muovono su più fronti e hanno intrattenuto alcuni colloqui tra questi con Calabro. Intanto il noto ds Danilo Pagni - fido del Presidente Camilli, la cui squadra ha conquistato la Coppa Italia contro il Monza - ex Milan, Chievo e Salernitana presidia la sede e il suo futuro è in fase di valutazione. Idee più chiare nei prossimi giorni. Corsi e Lancini a lavoro, Pagni (ancora operativo per la Viterbese) attende di conoscere il suo futuro...