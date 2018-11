TMW - Viterbese, ipotesi Pagni per il ruolo di ds

Edizione del TMW News dedicata al momento positivo della Lazio e al mercato biancoceleste, con il nome di Manuel Lazzari della Spal in pole. Ma non solo. Spazio anche al Napoli, a Fabian Ruiz e alle parole di Insigne da Coverciano, oltre all'analisi delle panchine nella zona retrocessione....

Fiorentina, Milenkovic visionato da Mourinho per il suo United

Napoli, retroscena Lazzari: in estate Giuntoli ha offerto 18mln alla SPAL

Bologna, nuovo stage per il portiere canadese Pantemis

Nations League, A-2: Islanda già retrocessa, Belgio avanti per il primo

Nations League, A-3: Italia-Portogallo per sperare nel primo posto

Deckers (EFL Voetbal): "De Ligt-De Jong, l'Ajax non svenderà"

Serie A, live dai campi - Roma, Pastore in Spagna. Viola, Pezzella ko

Roma, l'agente di Marcano: "Non è la nostra idea andare via"

Nations League, B-3: futuro da scrivere per l'Austria

Juventus, Kean verso la cessione in prestito a gennaio

Nations League, B-4: Danimarca che decide il girone, Irlanda quasi in C

Ag. Lautaro: "Non lascia l'Inter. Rinnovo? Nessuno ci ha chiamato"

Nations League, C-1: tutto in equilibrio, è sempre 1 fisso

Nations League, C-4: Serbia in vantaggio sul Montenegro

Nations League, D-1: Georgia già in Serie C

La Viterbese , secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, potrebbe nelle prossime ore cambiare direttore sportivo. Patron Camilli sarebbe vicino all'accordo con Danilo Pagni , ex area scouting Milan ed ex diesse di Ternana, Messina, Salernitana e Gallipoli. Pagni è destinato a prendere il posto di Giuseppe Magalini.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy