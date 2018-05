TMW - Viterbese, Musacci pronto a ripartire: tra il rinnovo e le richieste

© foto di Federico Gaetano

Un campionato complicato dall'infortunio al ginocchio, un futuro da vivere da protagonista. Gianluca Musacci è pronto a tornare: il centrocampista della Viterbese e completamente recuperato a livello fisico e lavora per la prossima stagione. In attesa di capire il suo futuro: prosegue la trattativa con il club laziale per il rinnovo del contratto, non mancano le richieste in Serie C.