Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Federico Gaetano

Attiva sul mercato la Viterbese, che, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, avrebbe richiesto all'Empoli il centrocampista Samuele Damiani, vecchia conoscenza in Tuscia: il classe '98, infatti, proprio nella passata stagione, ha vestito la maglia gialloblù.

Non solo: i ciociari hanno messo nel mirino anche Alessio Curcio, attualmente in forza al Vicenza.