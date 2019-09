Fonte: Luca Bargellini

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Mario Pacilli, esperto attaccante della Viterbese, è molto vicino al trasferimento alla Sambenedettese, ma come raccolto da TMW non andrà in porto lo scambio con Ludovico Rocchi. I due club infatti stanno lavorando per inserire alcuni giovani come contropartite tecniche.