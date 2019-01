TMW - Viterbese, su Bismark si muovono SudTirol e Monopoli

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Federico Gaetano

Si accendono le sirene di mercato attorno al nome di Ngissah Bismark, attaccante ghanese del Chievo attualmente in prestito alla Viterbese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore classe 1998 sarebbe finito nel mirino di alcuni club di Serie C, come SudTirol e Monopoli, ma il sodalizio del presidente Piero Camilli non sembrerebbe intenzionato a cederlo nella finestra di gennaio.