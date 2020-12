tmw Vulpis: "La C non piace al mercato. È incredibile che non ci sia un title sponsor"

vedi letture

Nella lunga intervista concessa a TMW il giornalista e candidato alla presidenza della Lega Pro Marcel Vulpis ha parlato anche della riforma dei campionati e della possibilità da parte della Serie C di attrarre nuovi sponsor: “Riforma? Io farei un discorso a monte. Chiamerei i club di C e vedrei prima dell’inizio dei campionati chi ha la forza di fare l’intera stagione, se poi mi devo trovare un Trapani a zero a cosa serve? Anzi, è un danno d’immagine. Le problematiche sono quelle, le regole devono essere uguali per tutte. Oggi i club sono in vita perché ci sono delle proprietà solide che stanno coprendo i danni. Tutto è in mano alla capacità patrimoniale di alcuni presidenti. - continua Vulpis - Questo campionato non piace al mercato. Con me presidente ci sarebbero già due aziende pronte a fare da title sponsor a patto che il campionato si sistemi come governance e come prodotto. Bisogna lavorare su questi due aspetti per rendere il campionato attrattivo rimodulando anche i gironi in base ai costi. Non si può mandare un club del nord a giocare al sud. È incredibile che un campionato come la C non abbia un title sponsor. Oggi la Lega Pro è indietro. La mia candidatura è comunque un fatto positivo perché evidentemente il mercato vuole persone che sappiano parlare la loro lingua, non quella della politica”.