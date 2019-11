Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

Come il Monza ha convinto Gabriel Paletta a scendere in Serie C? L'abbiamo chiesto a Filippo Antonelli, direttore sportivo del club brianzolo che ci ha rilasciato una intervista esclusiva nel corso del Wyscout Forum di Amsterdam. "C'è riuscito il dottor Galliani grazie al rapporto che già aveva con Paletta e lui ha pensato bene ad accettare. E' stato con noi un paio di settimane ad allenarsi, s'è reso conto della realtà e dopo non ha esitato nel dire sì".

