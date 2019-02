© foto di Federico Gaetano

Con l'addio del Pro Piacenza e l'annullamento dei risultati ottenuti dal club emiliano nel girone d'andata è profondamente cambiata la classifica del Girone A di Serie C. Tutte le società che avevano fatto punti contro i rossoneri nella prima parte di stagione (Pistoiese, Pisa, Cuneo, Lucchese, Piacenza, Albissola, Robur Siena, Carrarese, Pontedera, Arzachena) si sono visti cancellato il bottino conquistato, mentre altre società, come ad esempio il Novara si trovano con una classifica modificata pur non avendo disputato neanche un match con il Pro. Una situazione paradossale, parzialmente riequilibrata dai tre punti a tavolino che ogni club prenderà a fronte dei match non disputati nel girone di ritorno, specchio evidente del dramma sportivo che attraversa la terza serie del calcio italiano.