Tognon: "Problema penalizzazioni? Non ci sono soluzioni miracolose"

L'avvocato Jacopo Tognon, uno dei vice presidenti (l'altra è l'attrice Cristiana Capotondi) in pectore della Lega Pro, ha parlato a Tuttosport facendo il punto sul dopo Gravina e sulle priorità della Lega: “La proposta di Ghirelli è arrivata pochi mesi fa e io ho accettato in bianco perché credo in questa occasione in cui si avverte un grande spirito riformista. Il presidente ha una passione estrema e una vitalità eccezionale, perfetta per la mole di lavoro che ci aspetta in questa governance di soli due anni. Un primo aspetto che riguarda le mie competenze è quello legato alle politiche di integrità, il match fixing, l'antidoping e la tutela dei minori. Entrerò in questo mondo in punta di piedi, studierò molto prima di agire perché così sono abituato. - continua Tognon parlando della B a 19 e conseguente caos – Si tratta di una questione complessa in cui sono stati fatti errori di valutazione diffusi. Posso capire la causa che ha portato a quella decisione, ma andavano pesati meglio gli effetti. Preferirei non entrare nei dettagli, ma limitarmi a rilevare ancora una volta come le modifiche che non coinvolgano tutto il sistema rischino sempre di rivelarsi dannose. Penalizzazioni? La soluzione miracolosa non c'è, anche perché quello che prima era un disturbo ora è una patologia e la medicina per guarire è quella indicata da Gravina riguardo le licenze nazionali. Semiprofessionismo? Non è per nulla semplice, se pensiamo che la Legge su professionismo è lì dal 1991, bisogna tutelare i diritti e studiare bene i meccanismi di applicazione in rapporto a promozioni e retrocessioni”.