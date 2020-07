Tognozzi (CdA Sampdoria): "Smentisco categoricamente un mio interesse per l'Arezzo"

E' stato lo stesso avvocato Gianluca Tognozzi a smentire la possibilità di un suo acquisto dell'Arezzo. "Non so da dove nasce questa cosa - ha spiegato ad ArezzoNotizie.it -, ma la smentisco categoricamente. Non ho nulla a che fare con l'Arezzo, sono un avvocato e membro del consiglio di amministrazione della Sampdoria, e ho mai trattato l'Arezzo né per conto proprio né per conto di altre persone in qualità di intermediario".