Tommasi e l'Entella: “Ci aspettiamo risposte credibili dalle istituzioni”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Damiano Tommasi, presidente dell'AssoCalciatori, ha rilasciato una nota sul sito ufficiale della sua associazione in merito allo sciopero indetto dai calciatori della Virtus Entella: "L'incontro di oggi con i ragazzi della Virtus Entella è stata l'occasione per ripercorrere gli ultimi mesi paradossali che rischiano di avere un epilogo ancor più assurdo. Un eventuale ulteriore pronunciamento a favore della riammissione in serie B dell'Entella potrebbe infatti arrivare fuori tempo massimo. La volontà di non giocare in attesa della decisione definitiva da parte degli organi di giustizia è in linea con il comportamento tenuto fino ad oggi da società e calciatori. Per questo motivo i ragazzi prenderanno una decisione definitiva domani dopo l'incontro programmato con il presidente Gozzi. Inutile aggiungere come in questo momento dalle istituzioni ci si aspetti risposte credibili anziché inutili domande."