Durissimo tweet di Damiano Tommasi in merito alla sfida giocata ieri dal Matera con le giovanili contro la Reggina. Il presidente dell'Assocalciatori ha pubblicato la foto della distinta zeppa di millenials e si è espresso così sui social: "Matera Calcio non paga i dipendenti; sciopero calciatori; #BoxingDay giovani della berretti in campo! Contro ogni diritto dei lavoratori, contro ogni logica sportiva, contro il buonsenso, quello perso in questo 2018 #ilcalcioconrispetto".