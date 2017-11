Toni scende in campo per il Modena: "Cerco di riunire persone serie"

© foto di Federico Gaetano

Per il futuro del Modena scende in campo un campione del Mondo. Luca Toni, ex attaccante canarino, ha parlato ai microfoni di SkySport, del suo interesse nei confronti del rilancio del club appena scomparsi dalla Serie C: "Sto cercando di ruinire delle persone serie per evitare che Modena sparisca dal palcoscenico calcistico - spiega l'ex bomber -. Speriamo di chiudere il cerchio al più presto. Quando ci sarà qualcosa di concreto farò il punto della situazione".