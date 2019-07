Torino, Gemello confessa: "Rimini? Cambio di Ds ha fatto saltare tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne de La Fedeltà, ripreso poi anche nella versione web del quotidiano, ha parlato il portiere della Primavera del Torino Luca Gemello, che sembrava promesso sposo del Rimini. Ma, dopo esser stato blindato da Mazzarri per la doppia sfida dei preliminari di Europa League, il calciatore ha spiegato come mai è saltato l'approdo in Romagna:

"Tra le varie squadre, il Rimini è quella che mi ha cercato con maggior insistenza. La loro offerta mi aveva convinto; così come il loro progetto, che sembrava serio e concreto. Inoltre, avrei avuto un posto da titolare: alla mia età, giocare con regolarità è importante. Una settimana fa, l’ingresso di un nuovo socio ha causato le dimissioni del direttore sportivo. Un cambiamento improvviso che ha mandato tutto all’aria".