© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la stagione in prestito all'Albissola si prospetta una nuova avventura in Lega Pro per Shady Oukhadda, centrocampista classe 1999 di proprietà del Torino. Secondo quanto appreso dalla redazione di Tuttoc.com il giocatore italo-marocchino sarebbe vicino alla Robur Siena. Operazione che si dovrebbe chiudere con la formula del prestito.