Toscano: "Difficile scindere il lavoro di allenatore della Reggina dall'essere tifoso"

Nel corso di una diretta Instagram il tecnico della Reggina Domenico Toscano ha spiegato le difficoltà di essere allenatore e tifoso della squadra calabrese: “Non è stato facile scindere il lavoro dalla passione, è stato molto duro per me e ci ho lavorato molto. - spiega Toscano come riporta Tuttoreggina.com - Ho cercato di lavorare su me stesso e di non vivere la città per non assorbire le sue emozioni. Non volevo portare in campo il fatto di essere reggino”.