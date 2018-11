Toscano: "Questa Ternana è una corazzata. Non c'è paragone con la mia"

© foto di Simone Venezia

Il tecnico della Feralpisalò Domenico Toscano in una lunga intervista a Daje Mò ha parlato della Ternana, club che ha allenato in passato con tanto di promozione dalla C alla B, facendo un paragone con la sua: “Non c'è storia, la Ternana di oggi fa un campionato a sé. Noi non partivamo da favoriti, eravamo reduci da una retrocessione e ripescaggio, ma eravamo una buona squadra. Probabilmente c’erano molte formazioni più forti di noi ma quell’anno fummo straordinari per quello che riuscimmo ad esprimere in campo e quello che riuscimmo a fare fuori riportando l’entusiasmo nella città e facendo riavvicinare i tifosi alla squadra e alla società. - conclude Toscano - Quella di oggi è una Ternana in formato corazzata che è stata costruita con il solo obiettivo di vincere il campionato”.