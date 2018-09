Toto-partenza Serie C: l'ipotesi più quotata è il 22-23 settembre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È toto-partenza per la Serie C: oggi era in programma la presentazione dei calendari, ma la cerimonia è stata rinviata in attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, che dovrebbe arrivare entro martedì mattina. Di conseguenza, è molto verosimile che slitti anche l'avvio del campionato: manca una decisione ufficiale in tal senso, ma è impensabile iniziare il 15 settembre, a 2-3 giorni dal momento in cui saranno resi noti i calendari appunto. E allora? Secondo La Gazzetta dello Sport la data più credibile sarebbe il weekend del 22-23: tempi risicati ma più ragionevoli. Con quante squadre, lo scopriremo la prossima settimana.