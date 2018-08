Tragedia di Genova, Gravina: "Gare di Coppa Italia di domenica rinviate"

La Serie C si ferma per rispetto della tragedia di Genova. Ad annunciare lo stop alle gare di Coppa Italia previste nel fine settimane è il presidente Gabriele Gravina con un messaggio su Twitter: "La Lega Pro, in segno di rispetto e vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da una tragedia immane come quella di Genova, ha deciso di fermarsi. Le gare di Coppa Italia, che erano in programma domenica sarranno rinviate a data da destinarsi".

@LegaProOfficial in segno di rispetto e vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da una tragedia immane come quella di #Genova, ha deciso di fermarsi. Le gare di #CoppaItalia, che erano in programma domenica sarranno rinviate a data da destinarsi. #Genovanelcuore — Gabriele Gravina (@gagravina) 17 agosto 2018