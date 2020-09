Trapani, ag. Stancampiano: “Attendiamo notizie per rinnovare il contratto”

L’agente Alessandro Ranieri intervistato da Trapanigranata.it ha parlato del futuro del portiere Giuseppe Stancampiano che si sta allenando con il club siciliano nonostante il contratto scaduto: “Giuseppe prenderà parte agli allenamenti del Trapani e ha la volontà di rinnovare il proprio contratto perché si è trovato bene in città. - spiega il procuratore - Attendiamo notizie dalla società per discutere le trattative”. Il portiere non è l’unico giocatore in attesa di rinnovo che si sta allenando con il Trapani in questi giorni: oltre a Stancampiano ci sono infatti anche Scaglia e Canino.