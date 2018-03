Trapani, Calori: "La nostra qualità principale? Non darci limiti"

© foto di Federico De Luca

Match in trasferta per il Trapani di Alessandro Calori. Il tecnico dei siciliani ha presentato in conferenza stampa la gara di domani sul campo del Catanzaro: “Mai darsi un limite, questa deve essere la nostra prerogativa principale. Ai ragazzi dico: cerchiamo di continuare la nostra corsa e di fare risultati, sfruttando tutte le nostre caratteristiche, le nostre capacità, i momenti anche. Essendo duttili, elastici e pronti, senza trascurare nulla. Il Catanzaro? E’ una squadra abile, veloce, con buone individualità. Non so che sistema di gioco userà, avendo cambiato l’allenatore. Pancaro ha spesso usato il 4-3-3 nelle sue squadra. Noi fortunatamente lavoriamo molto su noi stessi, cercando di migliorare noi, certamente anche in funzione dell’avversario, cercando di avere sempre il nostro atteggiamento. Con elasticità, ripeto. Ci sono momenti in cui bisogna utilizzare il fioretto ed altri in cui bisogna utilizzare la sciabola. Noi dobbiamo sapere sfruttare tutto".