Trapani, Calori: "Regalo al Lecce? No, successo per noi stessi"

Successo per 2-1 del Trapani a Catania questa sera nel posticipo. Alessandro Calori, tecnico granata, ha commentato a caldo la vittoria ai microfoni di Raisport: "Non era facile vincere qua, ma ce l'abbiamo fatta con merito. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni. Abbiamo cambiato spesso sistema di gioco, adattandoci alla situazione dato che avevo tanti infortunati e pochi ricambi. Ma i ragazzi sono stati fantastici, nel comportamento, nella disciplina tattica e nell'aiutarsi. A livello emotivo non era facile vincere qua. Siamo cresciuti anche in questo e ora proseguiamo: non dobbiamo sprecare ciò che abbiamo raccolto qua. Un regalo al Lecce? E' un regalo per noi stessi, ci sono ancora due partite e tutto può succedere".