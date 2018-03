© foto di Federico De Luca

In casa Trapani dopo la vittoria interna contro il Matera, è intervenuto in sala stampa mister Alessandro Calori. Queste le sue parole, riportate da Tuttoc.com: "E' stata una partita bellissima, non abbiamo concesso neanche un tiro al Matera. Abbiamo avuto, però, poca cattiveria nel chiudere la partita. Siamo una squadra che si sacrifica, e questa cosa mi piace parecchio. Classifica? E' uno sprint, non si può guardare nè avanti nè indietro. Testa bassa e spingere sulle gambe; non possiamo permetterci altro. Stiamo maturando tanto. E' una soddisfazione aver battuto una squadra importante come il Matera. Molto probabilmente questo girone si deciderà all'ultima giornata".