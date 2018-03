Trapani, Calori: "Voglio vincere contro il Matera"

Fonte: TuttoC.com

E' intervenuto in conferenza stampa in vista dell'ostico impegno casalingo contro il Matera. Parliamo del tecnico del Trapani, Alessandro Calori. Queste le sue parole così come raccolto dal sito ufficiale del club granata: “Dobbiamo essere come i velocisti, che corrono e non guardano mai dietro le spalle, ma solo avanti, verso il traguardo. E’ giusto che ci sia euforia, ma è molto più importante che ci sia la consapevolezza che nella partita che dovremo giocare domani ci vorrà tanta attenzione e concentrazione. Bisogna giocarla bene, essere bravi a sfruttare le nostre caratteristiche, ma soprattutto avere compatezza, quel senso di squadra che abbiamo dimostrato e ci ha portato ad assottigliare le distanze. Continuo a ripetere: testa bassa e pedalare. Bisogna essere concentrati per dare continuità a quello che stiamo facendo, con determinazione, con rispetto verso tutti. Questa deve essere la corsa di un gruppo che ha voglia. Poi alla fine vediamo cosa succede. Assenze di Drudi e Silvestri? Io non sono uno di quelli che viene in sala stampa a dire manca questo o manca quello, mettendo le mani avanti. Noi abbiamo un progetto di squadra, indipendentemente da chi va in campo e per quanto tempo è in campo e i ragazzi sono dentro questo progetto. Il Matera? E’ una squadra che rispetto molto, perché gioca a calcio, esprime qualità ed idee. Noi dobbiamo affrontarla con idee chiare ed aggiungendo sempre qualcosa in più rispetto a ciò che già facciamo. Noi siamo migliorati, nel senso che siamo più squadra, più attenti, facciamo un gioco corale e bisogna continuare su questa strada. Per vincere bisogna avere una mentalità importante ed è questo ciò che i ragazzi stanno cercando di fare. Tutte le squadre giocano con noi al massimo e così sarà anche il Matera. Per questo ripeto che dobbiamo avere rispetto per l’avversario, ma essere bravi noi, attenti e concentrati. Per questo non voglio farmi coinvolgere dai momenti di contentezza. Bisogna viverli con equilibrio, evitare che sfocino nella rilassatezza, perché questo a noi non serve se vogliamo raggiungere degli obiettivi. Le cose vanno conquistate, non te le regala nessuno".