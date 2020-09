Trapani, caos che si aggiunge al caos: il Dg Mangiarano fa vertenza al club

Caos che si aggiunge al caos, proprio il giorno in cui il Trapani, come dichiarato dal presidente Fabio Petroni ai microfoni di TMW, cambierà proprietà.

Come riferisce trapanigranata.it riprendendo La Gazzetta dello Sport - ed. Sicilia, un'altra vertenza è stata presentata al club: si tratta di quella del Dg Giuseppe Mangiarano, con il quale, per questo motivo, sarebbe ora in atto un contenzioso.