Trapani, Castori si sfoga: "Siamo retrocessi per superficialità"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport ha raccolto lo sfogo di Fabrizio Castori, tecnico del Trapani. "Provo tanto dispiacere e tristezza, nel vedere vanificati gli sforzi di una squadra che ha fatto un campionato strepitoso. Fa male vedersi sbattere in faccia una retrocessione per superficialità. Forse c’era poca fiducia nei nostri confronti - continua l'allenatore marchigiano -, forse si pensava che non saremmo stati capaci di riuscire nella rimonta. I ragazzi invece sono stati esemplari. Mi dispiace molto per i ragazzi, per i dipendenti, per i tifosi, per la città che mi ha accolto in maniera meravigliosa. Non posso sottacere però il decadimento etico e morale di certi comportamenti", ha concluso Castori.