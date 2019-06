Trapani, De Simone: "Heller solo una soluzione. Ne ho altre tre"

Maurizio De Simone, amministratore delegato del Trapani, così come riportato dal Giornale di Sicilia, in merito alla cessione della maggioranza del club a Giorgio Heller, ha dichiarato: “Questa è l’ultima soluzione per non fare sparire il club. Ho in ballo altre tre soluzioni più concrete, sicuramente quella di domani sarà una giornata decisiva”.