Trapani, De Simone: "Rispetterò gli impegni. Progetto? Da giugno"

Il neo patron del Trapani Maurizio De Simone ha parlato in conferenza stampa del suo insediamento alla guida del club siciliano tornando su alcune vicende del passato e del futuro: “Voglio innanzitutto ringraziare Morace che mi ha conosciuto un mese e mezzo fa, siamo stati bravi a non far trapelare nulla e ci siamo fatti trovare pronti quando la trattativa con Heller ha iniziato a scricchiolare. La cosa importante è che il mio unico pensiero è rispettare le scadenze, non dirò mai la magica parola (progetto NdR) se non quando l'avremo in tasca. Il vero progetto partirà a giugno, quando sarà chiara la categoria in cui giocheremo, e non sarà stravolto un gruppo solido che avrà bisogno però di qualche integrazione. Ho già fatto un invito al sindaco e cercheremo anche di portare più tifosi possibile allo stadio perché il Trapani ha bisogno di sostegno. Se vi chiedete se c'è qualcuno dietro di me, vi dico che sono solo in questa avventura. Escludo finalità speculative. - continua De Simone, come riporta TuttoC.com, parlando del passato – Avellino? Io ho collaborato dall'esterno con Taccone, ma le scelte sono state sue. L'inchiesta è maturata sull'Avellino e non su di me o sulla mia società. Non sono sotto inchiesta io, ma l'Avellino Calcio. Matera? L’idillio è durato una settimana. Abbiamo sottoscritto un preliminare, ma il Matera non andava iscritto assolutamente: non lo dico perché mi è comodo, ma lo dicono i fatti. Ce ne siamo però accorti in tempo. La proprietà non ci ha messo a disposizione la possibilità di cambiare l'amministratore, ma neppure le carte contabili. C'erano fornitori che bussavano a chiedere soldi e basta fare una visura storica per vedere chi ha messo soldi. Comunque chi è consulente finanziario come me deve avere certi parametri a posto. La Lega poteva quindi risparmiarsi quel comunicato in cui si parlava di onorabilità. Bisogna rispettare gli impegni già presi dalla vecchia proprietà per mantenere il feeling con la piazza. Potete stare tranquilli? Dal 18 in poi quando rispetterò gli impegni. Io non sarò il presidente ma ci sarà una figura trapanese come il commercialista Franco Baglio. Il direttore generale sarà Enrico Caruso e ci sarà un supporto per l'area tecnica ma non posso dirvi ancora il nome ma avrà esperienza. Per me questa è una scelta di vita, ma non perché sto scappando da Avellino".