Trapani, è attesa quest'oggi la nuova società: ecco da chi potrebbe esser formata

vedi letture

Giornata campale in casa Trapani, con il club che potrebbe passare di mano e approdare in una sorta di porta sicuro, quello del comitato di imprenditori locali "C'è chi il Trapani lo ama". Alle 13:00 è fissato l'incontro presso lo studio dell’avvocato Carmelo Castelli, che, in rappresentanza dell'eventuale nuova proprietà, ha condotto la trattativa: intoppi non dovrebbero esserci, e la presidenza di Gianluca Pellino dovrebbe terminare (dopo solo sei giorni).

Al momento attuale massimo riserbo sui nomi del gruppo di imprenditori, ma La Gazzetta dello Sport - ed. Sicilia azzarda qualche possibile componente: si va da Matteo Sottile e Nino Castiglione ad Andrea Bulgarella, già presidente granata dal 1990 al 1998, si passa poi per il presidente della Camera di Commercio Pino Pace e si arriva ad alcuni componenti di Confindustria Trapani.

Per ora non resta che attendere.