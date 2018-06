Trapani, eppur si muove: le novità sul futuro del club

Un Trapani ancora in divenire, un club che, dopo il disimpegno della famiglia Morace, deve scrivere nuovamente il suo incerto futuro. Ma in tal senso qualcosa sembra essersi mosso, perchè sembra che primi colloqui per rilevare la società ci siano stati: secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, si è fatto avanti l’imprenditore Peppe Bologna, avvocato, giornalista ed editore di emittenti televisive oltre che candidato sindaco, che ha mandato allo studio legale Bosco e al consulente del Palermo, Toni Sichera, di valutare le eventuali possibilità di intervento, chiaramente dopo un'attenta visione di libri contabili e bilanci. Parallelamente a questa ipotesi, ci sarebbe anche una cordata di imprenditori trapanesi, ancora top secret.