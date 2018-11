Trapani, Evacuo: "Il gol? Tolto un peso ma c'era comunque fiducia"

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Con la sua rete ha chiuso definitivamente i conti nel match vinto dal Trapani contro la Virtus Francavilla. Per Felice Evacuo è il secondo gol stagionale e all'attaccante mancava dallo scorso 22 settembre quando firmò la vittoria sulla Vibonese: "Mi sono tolto un grosso peso - evidenzia il classe 1982 in sala stampa - perché per un attaccante non andare in gol per parecchie giornate è sempre pesante mentalmente. L'unica cosa positiva è che la squadra continuava comunque ad andare bene. Magari non aver segnato molto è comunque di buon auspicio per il futuro. Volevo ringraziare i compagni, il mister e i tifosi: mai come quest'anno ho sentito una fiducia così incondizionata, nonostante il momento personale così così. Spero ora di essermi sbloccato e di andare avanti a farne tanti altri".