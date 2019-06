Trapani, Frosali: "Sono felice, un treno che passa una sola volta”

Francesco Frosali, neo giocatore del Trapani, ha rilasciato una breve dichiarazione sulla nuova squadra al sito del San Donato Tavernelle, club dal quale si è appena trasferito per approdare in granata. “Mi è arrivata una telefonata nelle scorse settimane da parte del direttore sportivo, Gianni Rosati, dove mi è stato chiesto di andare a giocare a Trapani. E’ stata per me una forte emozione, perché a questa età i treni nella vita passano solo una volta”.