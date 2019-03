© foto di Federico Gaetano

Intervento chirurgico per Luca Pagliarulo, capitano del Trapani che attraverso i canali ufficiali del club ha mandato un messaggio ai tifosi e non solo: “Sono tante le persone a cui voglio rivolgere il mio più sentito ringraziamento per come mi hanno seguito, sostenuto e supportato. Ringrazio il professor Francesco Benazzo, il dottor Giacomo Zanon, lo staff medico e sanitario del Policlinico San Matteo di Pavia, presso il quale ho effettuato l’intervento chirurgico. Grazie alla Società Trapani Calcio, che mi ha consentito di eseguire l’operazione, al nostro staff medico, che mi ha seguito nei momenti di difficoltà e anche nei giorni di ricovero a Pavia. Grazie infine a tutte le persone che mi sono quotidianamente vicine ed a tutti coloro che mi hanno manifestato il proprio affetto: mi aiuterà nel percorso di ripresa. Grazie di cuore a tutti e forza Trapani”.