© foto di Giuseppe Scialla

Ancora problemi in difesa per il Trapani, in vista della sfida di domenica prossima contro il Rende. Juan Ramos è stato sottoposto ad intervento chirurgico per una lussazione post traumatica dei tendini peronieri della caviglia destra e dovrà star fuori almeno 60 giorni. Ad aggravare il quadro il nuovo infortunio accusato da Garufo con il tecnico granata Italiano che deve fare i conti anche con la perdurante assenza di Lomolino. Inoltre restano sempre in infermeria anche gli infortunati Girasole, Canino, Ferrara, Ferretti e Mastaj.