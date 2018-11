Trapani, intervento riuscito per Ferretti: 20 giorni di stop

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervento di artroscopia per regolarizzare il menisco mediale e toilette chirurgica perfettamente riusciti per l’attaccante del Trapani, Daniele Ferretti. Il giocatore granata è stato operato ieri dal medico sociale Dott.Roberto Matracia e dal consulente del club, Dott.Massimiliano Mosca presso l’Ospedale Villasofia di Palermo. Per il Ferretti previsto uno stop di circa venti giorni.