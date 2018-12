Fonte: TuttoC.com

Alla vigilia di Paganese-Trapani, il tecnico siculo Vincenzo Italiano introduce così i temi principali della sfida di Pagani:

"La vittoria contro il Rende ci ha sicuramente dato morale e sicurezza; domani andremo in casa dell'ultima in classifica, è vero, ma non bisogna sottovalutarla, nelle ultime due uscite in casa contro Cavese e Matera hanno portato a casa due ottimi pareggi. Dobbiamo essere bravi a indirizzare la partita sui binari giusti, senza subire troppo; nel complesso i ragazzi sono carichi, li ho visti in forma e sono fiducioso".