Trapani, Italiano: "Dal punto di vista mentale ci siamo anche noi"

Vincenzo Italiano, mister del Trapani, è soddisfatto della vittoria ottenuta contro la Virtus Francavilla. Ecco le sue parole in conferenza stampa riportate dal sito ufficiale del club: "Sono molto contento, siamo riusciti a ribaltare uno svantaggio in casa. Era una partita che poteva complicarsi, abbiamo messo rabbia, carattere a non deprimerci. Dal punto di vista caratteriale ci siamo anche noi. Oggi è stata una giornata positiva, andiamo alla sosta in maniera serena. Sta girando tutto bene, a parte quelle due sconfitte. A parer mio potevamo fare molto di più. C'è da lavorare, la squadra è giovane. A volte andiamo in difficoltà per inesperienza, paghiamo qualcosina anche a livello fisico. Il resoconto è davvero molto positivo. Recupereremo gente esperta, che darà qualità a questa squadra".