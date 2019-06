Trapani, Italiano esulta: "Abbiamo fatto qualcosa di impensabile"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Vincenzo Italiano, tecnico del Trapani, ha festeggiato la promozione in Serie B ai microfoni di Raisport dopo la vittoria contro il Piacenza: "Siamo partiti in ritardo nella costruzione della squadra, abbiamo avuto tantissimi problemi, ma piano piano è venuta fuori una squadra straordinaria. Abbiamo fatto qualcosa di impensabile. Ringrazio tutti, dal primo all'ultimo. Io sono stato un martello e sono stato contento di averli allenati. La tensione del pre-gara e il timore di non ottenere questo risultato... sono troppo felice".